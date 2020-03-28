وجاني: “الجيل الحالي للخضر مميز.. ومحرز قائد مثالي”

الرياضة
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وجاني: “الجيل الحالي للخضر مميز.. ومحرز قائد مثالي”
بقلم كريم.تيغرمت

أثنى أسطورة للمنتخب الوطني سابقا، شريف وجاني، على الجيل الحالي للخضر، وبالخصوص القائد رياض محرز.

وصرح شريف وجاني، في حوار لصحيفة “فرانس فوتبول”: “الجيل الحالي للمنتخب الوطني مميز، ويذكرني بجيل التسعينات”.

وقال وجاني، بخصوص القائد رياض محرز: “محرز أضاف الكثير للمنتخب، هو لاعب يعرف جيدا مسؤولياته، يجيد دور القائد في الميدان، إنه يذكرني برابح ماجر، في كأس أمم إفريقيا 1990”.

وتابع شريف وجاني: “أظن أن هذا الجيل يملك نواة مميزة، ويضم الكثير من اللاعبين القادرين على تقديم المزيد في السنوات المقبلة”.


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