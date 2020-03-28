وجاني: “الجيل الحالي للخضر مميز.. ومحرز قائد مثالي”

أثنى أسطورة للمنتخب الوطني سابقا، شريف وجاني، على الجيل الحالي للخضر، وبالخصوص القائد رياض محرز.

وصرح شريف وجاني، في حوار لصحيفة “فرانس فوتبول”: “الجيل الحالي للمنتخب الوطني مميز، ويذكرني بجيل التسعينات”.

وقال وجاني، بخصوص القائد رياض محرز: “محرز أضاف الكثير للمنتخب، هو لاعب يعرف جيدا مسؤولياته، يجيد دور القائد في الميدان، إنه يذكرني برابح ماجر، في كأس أمم إفريقيا 1990”.

وتابع شريف وجاني: “أظن أن هذا الجيل يملك نواة مميزة، ويضم الكثير من اللاعبين القادرين على تقديم المزيد في السنوات المقبلة”.