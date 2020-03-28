وجاني: بلماضي قام بعمل كبير ولدي فضول اتجاه هذا المنتخب”

أثنى النجم السابق للمنتخب الوطني، شريف وجاني، على الناخب الجزائري جمال بلماضي، بالنظر للعمل الكبير الذي قام به منذ توليه قيادة الخضر.

وصرح شريف وجاني، لصحيفة “فرانس فوتبول” الفرنسية: “جمال بلماضي قام بعمل كبير، أين تمكن من توحيد جهود جميع اللاعبين”.

وأضاف النجم السابق للخضر: “لدي فضول لمعرفة إذا كان بإمكان هذا المنتخب بإمكانه الحفاظ على نفس النسق لمدة طويلة”

وتابع شريف وجاني: “هناك لاعبون بإمكانه تقديم المزيد خلال السنوات القليلة المقبلة، لكن أضن أنه يجب تجديد الدماء في بعض المناصب، وهذا المنتخب بإمكانه تقديم المزيد مستقبلا”.