وجبات إفطار ساخنة لأصحاب المركبات للتقليل من مجازر الطرقات

في ظل ارتفاع حوادث المرور خلال شهر رمضان المبارك، كثّفت عناصر الأمن على المستوى الوطني نشاطاتها التّحسيسية، للتقليل من مجازر الطرقات.

التي تحصد أرواحا وتخلف عشرات الجرحى.

حيث اهتدت مصالح الأمن إلى توزيع وجبات إفطار ساخنة، على اصحاب المركبات على مستوى نقاط المراقبة، كعمل خيري وتوعوي في ان واحد.

بمشاركة فرق من الكشافة الإسلامية، إذ تقوم الأخيرة بمشاركة مصالح الامن على توزيع علب مجهزة في الدقائق الأخيرة قبيل الإفطار،وهي مبادرة استحسنها سائقو المركبات.

ولاقت إعجابهم، خاصة وان الدقائق القليلة التي تسبق أذان المغرب،تقع حوادث مرور مريعة حسب دراسات رسمية،