وجبات خفيفة ومشروبات.. تخصيص المساجد والمدارس القرآنية لمترشحي البكالوريا

أعلنت وزارة الشؤون الدينية عن تخصيص فضاءات المساجد ومصليات النساء والمدارس القرآنية للطلبة المترشحين للبكالوريا، للمراجعة والاستراحة.

وحسب بيان للوزارة، يخص الإجراء المساجد ومصليات النساء والمدارس القرآنية القريبة من مراكز الامتحانات.

وستكون هذه الفضاءات في خدمة الطلبة المترشحين طيلة أيام امتحانات البكالوريا.

وسيقوم الأئمة والمرشدات الدينيات بالمرافقة المعنوية والتوجيه لفائدة الطلبة المترشحين.

كما سيتم توفير وجبات خفيفة وبعض المشروبات وفضاءات آمنة وهادئة للمترشحين بين فترات الامتحان.

