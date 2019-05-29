وجبات ساخنة لتلاميذ السانكيام

خصصت مديرية التربية الوطنية لولاية قسنطينة، وجبات ساخنة، للتلاميذ الذين سيجتازون شهادة التعليم الابتدائي.

أشرف، اليوم الأربعاء، وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، على انطلاق امتحانات شهادة “السانكيام” من ولاية النعامة.

وانطلق، أزيد من 812 ألف مترشح على المستوى الوطني، في إمتحان نهاية الطور الإبتدائي “السانكيام” للسنة الدراسية 2019/.2018

ويجتاز التلاميذ “السانكيام” الدورة في ثلاث مواد أساسية هي اللغة العربية، الرياضيات واللغة الفرنسية.

ويبلغ عدد المترشحين 812.655 مترشح، أي بزيادة قدرت بحوالي 2 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية التي أحصت 797.812 مترشحا لهذا الامتحان.