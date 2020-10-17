وجبات ساخنة للتلاميذ في مناطق الظل

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وجبات ساخنة للتلاميذ في مناطق الظل
بقلم أسماء.ع

اقترح، الوزير الأول عبد العزيز جراد، عقد اتفاقية تعاون بين شركة “وفاء دو” ووزارة التربية من أجل إعطاء وجبات غداء ساخنة للتلاميذ خاصة في مناطق الظل.

وقال جراد، خلال الزيارة التي قادته، اليوم السبت، الى ولاية الجلفة، إن الأمر  يخص كل الشركات المختصة في هذا المجال.

وأوضح الوزير الأول، أن الأمر سيخفف على التلاميذ خاصة القاطنين في مناطق الظل من خلال الحصول على وجبة ساخنة.

ومن جهة ثانية، دعا جراد مصنع “وفاء دو” إلى اقتحام السوق الافريقية.

وقام الوزير بتدشين مصنع وفادو للورق المسترجع بعد ربطه بالكهرباء في عين وسارة.


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