إعــــلانات
الوطني

وجبات غير صحية وعالية السكر في الإقامات الجامعية

بقلم أسماء.ع
وجبات غير صحية وعالية السكر في الإقامات الجامعية
صورة من الأرشيف
  • 893
  • 0

سجل الديوان الوطني للخدمات الجامعية، عدة اختلالات وملاحظات متعلقة بجانب الإطعام في الإقامات الجامعية عبر مختلف ولايات الوطن.

وأشار الديوان في تعليمة تحصل موقع النهار أون لاين، على نسخة منها، إلى أن العديد من التقارير وصلت من مختلف اللجان. سواء التابعة منها لمصالح الوزارة الوصية وحتى التابعة للمصالح الخارجية الأخرى كالتجارة والصحة عقب الزيارات التي قادتها لعديد الاقامات الجامعية عبر مختلف ولايات الوطن.

كما كشفت المصلحة ذاتها، أن هذه الوجبات تنعكس سلبا على صحة الطلبة. كاحتواء الأطباق المقدمة على عدة مواد بها نسبة عالية جدا من السكريات. إضافة إلى تقديم بعض الوجبات الأخرى التي لا ترقى إلى مواصفات الأكل الصحي.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/wU0rx
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر