وجبات غير صحية وعالية السكر في الإقامات الجامعية

سجل الديوان الوطني للخدمات الجامعية، عدة اختلالات وملاحظات متعلقة بجانب الإطعام في الإقامات الجامعية عبر مختلف ولايات الوطن.

وأشار الديوان في تعليمة تحصل موقع النهار أون لاين، على نسخة منها، إلى أن العديد من التقارير وصلت من مختلف اللجان. سواء التابعة منها لمصالح الوزارة الوصية وحتى التابعة للمصالح الخارجية الأخرى كالتجارة والصحة عقب الزيارات التي قادتها لعديد الاقامات الجامعية عبر مختلف ولايات الوطن.

كما كشفت المصلحة ذاتها، أن هذه الوجبات تنعكس سلبا على صحة الطلبة. كاحتواء الأطباق المقدمة على عدة مواد بها نسبة عالية جدا من السكريات. إضافة إلى تقديم بعض الوجبات الأخرى التي لا ترقى إلى مواصفات الأكل الصحي.