وجهة غير متوقعة لـ بن ناصر !

في ظل اقتراب نهاية سوق الانتقالات الصيفية، يعيش الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر فترة مفصلية في مسيرته الاحترافية.

الصحفي الشهير فابريزيو رومانو، كشف أن نادي ترابزون سبور التركي قدم عرضًا رسميًا إلى إسماعيل بن ناصر، لاعب إي سي ميلان الإيطالي، بهدف التعاقد معه خلال هذا الميركاتو.

ورغم تقديم العرض، لا يزال اللاعب الجزائري يفكر في خياراته المستقبلية، ولم يتم التوصل إلى اتفاق رسمي حتى الآن بين جميع الأطراف.

من جهتها، إدارة نادي ترابزون سبور، تأمل في إقناع بن ناصر بالانتقال إلى الدوري التركي. حيث يسعى النادي إلى تعزيز صفوفه بلاعبين ذوي خبرة عالمية من أجل المنافسة على الألقاب

🚨🇹🇷 Understand Trabzonspor have made a proposal for Ismael Bennacer.

No agreement with AC Milan midfielder yet as he wants to consider his options. pic.twitter.com/6sCUNEBMEo

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 29, 2025