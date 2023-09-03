وجه رسالة مؤثرة للعرب من الفضاء.. عودة سلطان النيادي إلى الأرض

انفصلت مركبة دراغون بنجاح عن محطة الفضاء الدولية، السبت في الساعة 03:05 عصرا بتوقيت الإمارات، ومن المنتظر أن تهبط على الأرض في 4 سبتمبر الساعة 08:07 صباحا بتوقيت الإمارات.

وحسب مركز محمد بن راشد للفضاء، فإن مراحل عودة مركبة “دراغون” التي تحمل على متنها سلطان النيادي وزملاءه إلى الأرض، تشمل 7 مراحل:

الأولى: تتمثل في اشتعال محركات الدفع، لمغادرة المحطة الدولية، والثانية تتمثل باشتعال محركات الدفع لتخفيض المدار.

والثالثة فهي عبارة عن انفصال قاعدة المركبة، والرابعة تتمثل في اشتعال محركات الدفع للخروج من مدار المحطة.

والخامسة تتمثل بالدخول إلى الغلاف الجوي للأرض، والسادسة عبارة عن فتح مظلات المركبة، والسابعة هبوط المركبة دراغون في الماء.

آخر فيديو لسلطان النيادي في الفضاء

وفي آخر تصوير فيديو له قبل العودة إلى الأرض، تحدث رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي عن مهمته التي استغرقت 6 أشهر على محطة الفضاء الدولية. كأول رأئد فضاء عربي يقوم بهذه المهمة، موجها رسالة عفوية مؤثرة لكل العرب.

وقال سلطان النيادي في التسجيل الفضائي الآخير له قبل العودة: “تحية لكم من محطة الفضاء الدولية. ولعل هذا آخر فيديو لي قبل العودة وانتهاء مهمتنا التي استغرقت 6 أشهر على متن محطة الفضاء الدولية”.

مضيفا: “هذه الرحلة التي شاركتكم في لحظات الانطلاق والوصول إلى محطة الفضاء الدولية. اتذكر اللحظات التي شاركتكم فيها النظر الى كوكبنا الجميل، لأن وعدتكم ما أنظر إلى والكاميرا معي”.

وتابع: “أتذكر اللحظات الأولى للسير في الفضاء كأول رائد فضاء عربي، نقلنالكم صورة هلال رمضان وبداية السنة الهجرية. واتذكر استقبال اخواننا من المملكة العربية السعودية رائد الفضاء علي القرني وريانا البرناوي. شاركناكم العلوم التي أجريناها بشكل عام.. كل هذا بهدف نشر العلم والمعرفة والتوعية بشكل عام”.

وواصل بالقول: “لابد أن ننبذ الجهل والخرافة ونطرق أبواب العلم وننهض بأنفسنا وتفكيرنا.. لا شيء مستحيل مع العزيمة والإصرار.. إذا أرادت هذه الأمة أن تجدد مكانتها بين الأمم .. لابد أن تسمع الأمر الرباني : إقرأ”.

وختم بالقول: “ربما كانت مهمتنا دفعة صغيرة في هذا النحو.. وسعيد إنني أكملت مسيرة الرواد الفضاء العرب الذين سبقوني. النظر إلى كوكب الأرض يشعرك بالخشوع وعظمة الخالق عز وجل.الحمد لله.. أتمنى تسامحوني إذا قصرت.. وأراكم على خير في كوكب الأرض”.