وجود “مبولحي” يُحفّز لاعبي “الاتفاق” !

كشف الموقع الرسمي لنادي “الاتفاق” السعودي، أنّ “رايس مبولحي” تنقل مع بعثة الفريق الذي سيشارك ضد نادي الهلال السعودي مساء اليوم الثلاثاء.

وسيغيب “الرايس” عن المباراة بسبب الإصابة التي تعرض لها، بالرغم من أنه تعافى منه غير أن الطاقم الفني يرفض المغامرة بصحة اللاعب.

وأكد الموقع الرسمي لنادي “الاتفاق”، أن وجود “مبولحي” ضمن البعثة هو بمثابة دعم معنوي للفريق، وحافز للاعبين.

ولا يزال حارس الخضر يتبع برنامج تأهيلي من أجل العودة في أقرب وقت ممكن، خاصة وأن مباراة المنتخب الوطني ضد “الطوغو” بعد 12 يوما فقط.