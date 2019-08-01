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وجوه جديدة ستتدعم بها لجنة الحوار والوساطة

الوطني
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وجوه جديدة ستتدعم بها لجنة الحوار والوساطة
بقلم حكيم ش

من المفترض أن تكون هناك وجوه جديدة ستضاف إلى لجنة الحوار والوساطة التي تشكلت منذ حوالي أسبوع قصد إيجاد حل

للخروج من الأزمة التي تعرفها البلاد، فبعد أن كانت اللجنة تتشكل من ستة أشخاص لتتقلص إلى أربعة بعد إستقالة
عز الدين بن عيسى مساء اليوم الخميس، لأسباب عائلية حسب ما صرح به لوسائل الإعلام،وقبله إسماعيل لالماس

وتحدث تقرير للإذاعة الثالثة، عن إنضمام شخصيات أخرى للجنة في صورة: جمال كاركادن، حدة حزام، فاطمة بن براهم، عمار بلحيمر، وعبد الرزاق قسوم .
تجدر الإشارة أن كريم يونس عضو بلجنة الحوار والوساطة كان قدم إستقالته قبل أن يتراجع عن قراره إستجابة لنداءات اللجنة.


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