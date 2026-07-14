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وحدات الجيش تتدخل لمكافحة الحرائق بالناحية العسكرية الخامسة

بقلم نادية بن طاهر
وحدات الجيش تتدخل لمكافحة الحرائق بالناحية العسكرية الخامسة
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تدخلت وحدات الجيش الوطني الشعبي، لمكافحة حرائق الغابات بالناحية العسكرية الخامسة، تزامنا مع اندلاع بعض الحرائق التي تشهدها ولايات ميلة، بجاية وسطيف والتي مست المساحات الغابية.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، تواصل مفارز ووحدات الجيش الوطني الشعبي بإقليم الناحية العسكرية الخامسة. التدخل الميداني المكثف للمساهمة في جهود إطفاء الحرائق.

وكذا مد يد العون لمصالح الحماية المدنية ومحافظات الغابات والمواطنين المتضررين. مما ساهم بشكل كبير في تحجيم رقعة النيران وتطويقها.

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