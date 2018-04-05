«وحدات متخصصة للشرطة لمحاربة الجرائم الإلكترونية والقراصنة»

قصد مواجهة التهديدات المختلفة على شبكة الأنترنت.. اللواء هامل:
أكد المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل، أن التحديات الجديدة الناجمة عن تهديدات الجرائم الإلكترونية يستلزم إنشاء وحدات متخصصة مدعمة بعناصر شرطة مكونة ومؤهلة، للتحري وجمع الأدلة والقيام بعمليات استباقية لوقف القرصنة ومختلف الجرائم على شبكة الأنترنت.
قال اللواء هامل إن المصالح الأمنية تعكف على تنظيم وتكييف هياكلها مع التحديات الجديدة الناجمة عن التهديدات «السيبرانية»، بإنشاء وحدات متخصصة مدعمة بعنصر بشري مكون ومؤهل، أسندت إليها مهام التحريات وجمع الأدلة والقيام بالعمليات الاستباقية، وكذا التحسيس وتطوير قنوات التعاون مع المؤسسات المعنية والمجتمع المدني، مضيفا أن المكتب المركزي الوطني للشرطة الجنائية سجل تبادلات هامة مع الدول الأعضاء في المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «أنتربول»، وكذا في إطار آلية التعاون الشرطي الإفريقي «أفريبول».
وأكد اللواء على أهمية هذا الاجتماع الذي تحتضنه الجزائر برعاية منظمة «الأنتربول»، والذي يندرج في إطار توحيد الجهود والرؤى للتصدي للتهديد المتنامي للجريمة الرقمية، لا سيما منها الهجمات «السيبرانية» ذات الطابع الدولي، وقرصنة البيانات والأنظمة المعلوماتية، بهدف تعزيز سبل التعاون وتبادل الخبرات وتضافر الجهود، من أجل وضع استراتيجيات فعّالة لضمان فضاء إلكتروني مفتوح وآمن للجميع.
من جهته، ثمّن ممثل المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «أنتربول»، تاكايوكو أوكو، جهود المديرية العامة للأمن الوطني في مجال تعزيز التعاون والتنسيق الأمني، مؤكدا استعداد منظمة «الأنتربول» لتكثيف التعاون الإقليمي والدولي، للرفع من قدرات خبراء أجهزة إنفاذ القانون الدولية، لمكافحة مختلف إشكال الجريمة لاسيما الجريمة الرقمية.
وعرف الاجتماع الذي نظمته المديرية العامة للأمن الوطني بالتنسيق مع الأمانة العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية «أنتربول» مناقشة موضوع تبادل المعلومات والممارسات الجيّدة، بهدف تعزيز استراتيجيات الأنتربول لمكافحة الجرائم الرقمية، ومساعدة الدول الأعضاء في تطوير استراتيجية طويلة الأمد وشاملة ومتكاملة بشأن بناء القدرات، وتحديد الحلول التقنية الملائمة لمنع ومكافحة الجرائم السيبرية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما سيتم التطرق خلال هذا اللقاء لدراسة الاتجاهات والقضايا الراهنة المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، التي تتطلب الاستباقية واستشراف مستقبل التخصصات العلمية في هذا المجال، بهدف التطوير الدائم وتحرّي الدقة في تحليل وتبادل المعلومات والقضايا الرقمية، في مجال التحقيقات المتعلقة بالجرائم الرقمية والأدلة الإلكترونية المقدمة من قبل منظمة «الأنتربول»، مع السعي لتشكيل شبكة دولية من الخبراء أو نقاط الاتصال في المسائل المتعلقة بتبادل المعلومات بشأن الجرائم الرقمية، وتقديم المساعدة لمنظمة «الأنتربول» فيما يتعلق بالمشاريع التي استحدثتها الأمانة العامة للدول الأعضاء.
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