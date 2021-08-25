وحدة إنتاج الأكسجين الطبي في مصنع “بلارة” بجيجل تتجاوز عتبة 100 ألف لتر يوميا

تواصل وحدة فصل الغازات في مركب الحديد والصلب بالمنطقة الصناعية “الشهيد بلارة” في الميلية بولاية جيجل، عملية إنتاج سائل الأكسجين الطبي الذي يتم توزيعه على مختلف مستشفيات الشرق الجزائري.

حيث تجاوزت الكمية المنتجة بهذه الوحدة 100 ألف لتر يوميا، بالرغم من أن الطاقة الإنتاجية القصوى لوحدة فصل الغازات بالمصنع التي انطلقت في نشاطها شهر جويلية المنقضي، والتي تعمل من دون انقطاع، لا تتعدى 40 ألف لترا في اليوم، ليصل بذلك حجم إنتاج سائل الأكسجين الطبي إلى قرابة 3 ملايين لتر في الأسبوع، موجهة لمرضى مستشفيات الولايات الشرق، خاصة مع الارتفاع الأخير في عدد حالات الإصابة بفيروس “كوفيد 19”.