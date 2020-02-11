وحدة تصنيع الألواح الشمسية بسيدي بلعباس تصل لـ3 ميغاواط

أنتجت وحدة تصنيع وتركيب الألواح الشمسية التابعة للمؤسسة الوطنية للصناعات الإلكترونية بولاية سيدي بلعباس ألواح بطاقة إجمالية تقدر بـ3 ميغاواط.

وذلك منذ دخولها حيز الخدمة في 2015 حسبما عُلم اليوم الثلاثاء من الرئيس المدير العام لذات المؤسسة، عباس مكامن.

وأوضح المتحدث ذاته، أنّ المصنع قام خلال السنوات الثلاثة الأخيرة بتعزيز قدرات إنتاجه من خلال تجسيد مشاريع متنوعة في هذا المجال.

حيث تمكن من إنتاج ألواح عن طريق التركيب بنسبة مرتفعة من الإدماج الوطني بطاقة 3 ميغاواط حيث يسعى لبلوغ 6 ميغاواط، بالنظر للمشاريع الجاري إنجازها مع مختلف المؤسسات إلى جانب أهمية الطلب على مستوى السوق.

وذكر المسؤول ذاته، أنّ مؤسسته العمومية قد ساهمت في تجهيز المدينتين الجديدتين لكل من سيدي عبد الله بالجزائر العاصمة ودراع الريش بعنابة، باللوحات الشمسية، فضلًا عن عمليات أخرى لفائدة وزارة الدفاع الوطني ومجمعات عمومية على غرار سونطراك، نفطال وسونلغاز.

وأشار أيضًا إلى أنّ الألواح التي يتم إنتاجها تستخدم في الإنارة العمومية وتشغيل المضخات وتزويد بالطاقة ورشات التنقيب فضلًا عن مبردات تخزين الأدوية وكذا مختلف أجهزة التكييف وغيرها.

وفيما يخص وحدة الإدماج الإلكتروني لذات المؤسسة الّتي تشكل قطبًا وطنيًا للصناعة الإلكترونية كشف نفس المصدر عن أنّها “حققت برنامجها الطموح فيما يتعلق بتصنيع البطاقات الإلكترونية متنوعة الإستعمالات لفائدة لقطاعين العام والخاص بقدرة مليون بطاقة في السنة إلى جانب تركيب مختلف أنواع المنتجات الإلكترونية كالأجهزة السمعية البصرية بطاقة 300 ألف منتج سنويا”.