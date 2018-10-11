وحدة جديدة للحماية المدنية تدخل الخدمة ببوعرفة في البليدة

دخلت صباح اليوم نطاق النشاط العملي وحدة قطاع الحماية المدنية لبلدية بوعرفة في ولاية البليدة.

الوحدة الجديدة ستخفف الضغط عن كل من وحدة شفة والوحدة الرئيسية و المركز المتقدم باب الجزائر.

حيث ستكون خدماتها على مستوى منطقة بوعرفة وحي الدريوش بالمنطقة الحضرية و التدخل في حرائق الغابات بالمناطق الجبلية للبلدية.

وأعطى الانطلاقة الرسمية للوحدة المدير الولائي المقدم نور الدين فدي بحضور الرائد العرابي سعيد رئيس مصلحة الادارة والامداد.

والرائد بلهينوس أحمد رئيس مصلحة الحماية العامة بمعية رئيس الوحدة الرئيسية بالبليدة.

ورفقة رئيس وحدة القطاع لبلدية بوعرفة الملازم الأول بونحلة الحاج والضباط المكلفون بالمنشآت و بمتابعة و إنجاز الوحدة المعنية.