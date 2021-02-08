وحدة خاصة من قوات البوليزاريو تضرب جيش المخزن في عمق التراب المغربي

أعلنت وزارة الدفاع الصحراوية تنفيذ هجوم على الكتيبة الثانية من الفيلق التاسع مدرع وإغتنام وسائل ومعدات ووثائق شخصية.

وأوضح البيان أن وحدة خاصة من وحدات الجيش الصحراوي نفذت هجوما استهدف مقرحراسة تابعة للكتيبة الثانية من الفيلق التاسع مدرع.

وإغتنمت وسائل ومعدات ووثائق شخصية، وهذا حسب البلاغ الصادر الليلة عن وزارة الدفاع الوطني رقم 89.

وجاء وفق ذات البيان ” شنت فجر هذا اليوم الاثنين 08 فبراير وحدة خاصة من الجيش الصحراوي هجوما مباشرا.

الهجوم إستهدف مقر حراسة تابعة للكتيبة الثانية من الفيلق التاسع مدرع التابع لجيش المخزن المتمركزة في منطقة جبال.

وكذا ركزيز بقطاع آغا في عمق التراب المغربي.

الهجوم تم فجر اليوم بجبال وركزيز التي تحتفظ بذكرى صولات المقاتلين الصحراويين الذين يعودون هذا اليوم ليعمقوا جراح جيش المخزن.

وخلال هذه الإغارة الناجحة تمكن مقاتلونا الميامين من السيطرة تماما على النقطة المستهدفة وتدميرها بالكامل.

وخلال الهجوم تم القضاء على قائد الحراسة المغربية ضابط الصف المدعوالنكاع، وكذا عناصر الحراسة الثلاثة ومن بينهم الجندي المدعو الزوالي.

وتمثلت الغنائم التي ظفر بها الجيش الصحراوي في:

سلاح رشاش BKT رقم 1-593.

سلاح كلاشنكوف رقمMH 0819 خاص بقائد الحراسة.

سلاح كلاشنكوف رقمNG8528.

مجموعة من الوثائق الشخصية الخاصة بأفراد الحراسة المغربية.

وبفضل هذا الهجوم إنتقلت الحرب الى عمق التراب المغربي الذي لن يسلم من ضربات أسود الجيس الصحراوي.

كما قد إستهدف الجيش الصحراوي فجر هذا اليوم أيضا نقاط تمركز قوات العدو في المواقع التالية:

قصف مكثف إستهدف مواقع للمجموعة الخامسة من الفيلق التاسع مدرع خلف جبال الوركزيز بقطاع آغا في عمق التراب المغربي.

قصف عنيف إستهدف مواقع تمركز جنود العدو في منطقة طارف بوهندة بقطاع تويزكي.

قصف مركز إستهدف مواقع العدو في منطقة لبعاج بجبال وركزيز بقطاع اتويزكي .

قصف عنيف إستهدف جنود الاحتلال بمنطقة لمسامير بقطاع تويزكي.

وتتوالى هجمات الجيش الصحراوي مستهدفة قوات جيش المخزن التي تكبدت مزيدا من الخسائرفي الأرواح والمعدات على طول جدار الذل والعار.