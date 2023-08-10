وحش بحيرة LOCH NESS يثير الرعب في اسكتلندا

سيتم نشر وسائل تقنية مهمة لمحاولة كشف الغموض الذي نشأ منذ 15 قرنًا حول الوحش المائي الأسطوري LOCH NESS.

ودعا مركز بحيرة لوخ نيس في اسكتلندا الباحثين عن الغموض للمشاركة في أكبر عملية بحث. منذ سبعينيات القرن الماضي عن وحش البحيرة الأسطوري. حيث سيجري الصيد في عطلة نهاية الأسبوع يومي 26 و 27 أوت.

بعد 15 قرنا من ولادة الأسطورة ، لا تزال “نيسي” تبهرها. حيث شارك مركز بحيرة لوخ نيس في قرية درومنادروشيت مع مجموعة من الباحثين المستقلين. “استكشاف بحيرة لوخ نيس” (LNE). وهم يستعدون لنشر الوسائل الرئيسية.

في محاولة لكشف الغموض الذي يسود الوحش، سيتم استخدام طائرات بدون طيار مزودة بكاميرات تعمل بالأشعة تحت الحمراء. قادرة على إنتاج صور حرارية للمياه من الهواء ومكبر صوت لاكتشاف الإشارات الصوتية تحت الماء.

وقال عضو LNE ألان ماكينا للصحافة الأنجلو ساكسونية “نأمل أن نلهم جيلًا جديدًا من عشاق بحيرة لوخ نيس”.

وتابع: “ستتاح لك فرصة حقيقية للمساهمة شخصيًا في هذا اللغز الرائع الذي أسر الكثير من الناس حول العالم”.