وحش بشري يخطف طفل 4 سنوات ويعتدي عليه جنسيا لأيام بالبليدة

تمكنت مصالح الأمن الحضري الثالث التابع لأمن ولاية البليدة من تحرير طفل يبلغ من العمر 4 سنوات تم اختطافه من طرف كهل وحجز في منزله لمدة 4 ايام واغتصابه مما تسبب له صدمة كبيرة.

وحسب ذات المصدر فإن المتهم قام باستدراج الطفل إلى سيارته وتوجه به إلى منزله ومن تم الاعتداء عليه جنسيا.

مصالح الأمن الحضري الثالث رفقة عناصر فرقة حماية الاحداث التابعة لأمن ولاية البليدة، وبعد البحث والتحري تم تحديد هوية الخاطف ومكان تواجده.

اين تمت مداهمة منزله وتحرير الضحية الذي كان تحت الصدمة، حيث تم عرضه على طبيب الشرعي والذي أثبت أن الطفل تعرض إلى اغتصاب بشكل وحشي لعدة مرات. المتهم تم اقتياده لمقر الأمن لتحقيق معه قبل تسليمه إلى العدالة.

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قام عشية اليوم والي ولاية المسيلة عبد القادر جلاوي، بزيارة منزل عائلة الطفل المفقود خليل قواسمية، في قرية الغيل ببلدية المعاضيد.

الزيارة كانت رفقة السلطات المحلية و العسكرية، وجاءت للوقوف على عملية البحث المتواصلة منذ يومين عن الطفل المفقود صاحب ال10 سنوات.

هذا و قد أعطى الوالي تعليمات بضرورة تكثيف الجهود في عملية البحث و توفير كامل الإمكانيات اللازمة من أجل العثور على الطفل في اقرب وقت ممكن.

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تتواصل بمنطقة المعاضيد عملية البحث عن الطفل خليل قواسمية، صاحب العشر سنوات، والذي غاب عن الانظار منذ عصر أمس من مسكنه بمنطقة الغيل التابعة لبلدية المعاضيد بالمسيلة.

الطفل وحسب معلومات للنهار اونلاين، مصاب بمرض التوحد و غاب عن الانظار في ظروف غامضة.

أين انطلقت عملية البحث عنه منذ ليلة أمس، ويشارك في عملية البحث مواطنون و أهل المفقود.

بالإضافة إلى اعوان الدرك الوطني والحماية المدنية، حيث يتم تمشيط الجبال المحاذية لمسكن الطفل على أمل العثور عليه.

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عثر مصالح الحماية المدنية لولاية عين الدفلى على شاب مفقود يبلغ من العمر 18 سنة بالمكان المسمى الواد الكبير.

وتم العثور عليه، على إثر عملية البحث عن شخص مفقود بالمكان المسمى دوار بوعروص ببلدية عين بويحى دائرة العبادية. والتي إنطلقت يوم أمس 11 نوفمبر 2021 في حدود الساعة 21 سا 45 دقيقة ليلا. و التي إستمرت إلى غاية هذا اليوم.

حيث تم العثور على الشخص المفقود على الساعة 10 سا 20 دقيقة صباحا من هذا اليوم بمنطقة غابية. بالمكان المسمى الواد الكبير – دوار بوعروص على بعد حوالي 03 كلم من مقر سكناه. المفقود يبلغ من العمر 18 سنة وجد في حالة صحية عادية تم إجلاؤه إلى مستشفى سيدي بوعبيدة بالعطاف. وهذا بمشاركة مصالح الحماية المدنية و الدرك الوطني ومواطنين من سكان المنطقة.

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