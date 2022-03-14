وحش بشري يغتصب القصر ويصوّرهم لابتزاز عائلاتهم في بسكرة

أفعاله امتدت للنساء والفتيات

أودع، أمس، كهل في الأربعينات من العمر بعد تقديمه أمام محكمة بسكرة. على خلفية متابعته في قضية تتعلق بالمساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص والابتزاز والاعتداء على قصر. وتحريضهم على فساد الأخلاق.

حيثيات القضية عالجتها فرقة البحث والتدخل التابعة للشرطة إثر معلومات حول تعرض ضحايا للابتزاز. مقابل عدم نشر صورهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي وآخرين وجدت تسجيلات فيديو مخلة بالحياء لأبنائهم القصر. بعد تعرضهم للاعتداء الجنسي بغرض المساومة والابتزاز من طرف شخص. يمتهن تصليح أجهزة استقبال القنوات الفضائية والهوائيات المقعرة “بارابول”.

وفي التفاصيل، علمت “النهار” ان الجاني كان يقصد منازل الأرامل والمطلقات بشكل أكثر لسهولة تنفيذ جرمه. أين يقوم باستعمال هاتفه النقال لتصوير ضحاياه داخل منازلهم قبل تهديدهم بنشر صورهم. كما توصّلت الضبطية القضائية إلى تورط المتهم في تصوير فتيات بالشارع بغرض ابتزازهن. فيما امتدت جرائمه إلى الاعتداء على القصر بمنازلهم خلال دخوله إليها للقيام بعمله. وبعد فترة من البحث والترصد عن المشتبه فيه ألقي القبض عليه. كما خضع مسكنه للتفتيش أين عثرت الشرطة على معدات خاصة بالإعلام الآلي ولواحقه استعملها الموقوف في الجرم، ليتم إنجاز ملف جزائي ضده قبل تقديمه أمام العدالة.

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فككت الشرطة الاسبانية شبكة جزائرية مخصصة لجلب المهاجرين غير الشرعيين إلى إسبانيا من أجل السرقة.

وحسب ما كشفته صحيفةABC الاسبانية، فقد كان لدى العصابة “قاعدة عملياتهم” في رقم 63 شارع ماناكور في بالما. وهو مبنى مهجور معروف باسم “بيت الرعب”.

وكان يعيش هناك رئيس منظمة إجرامية مزعومة جلبت المهاجرين، ومعظمهم من القصر من مراكز الاستقبال. بمجرد وصولهم إلى عاصمة البليار، كرسوا أنفسهم للجريمة.

رئيس العصابة أربعيني ويستغل القصر من أجل السرقة

وفككت الشرطة الاسبانية هذه الشبكة التي يقودها رجل يبلغ من العمر 41 عامًا من أصل جزائري. متهم بالتنظيم الإجرامي والاتجار بالبشر وجرائم مختلفة ضد الممتلكات.

تتألف العصابة من 16 شخصًا، تم القبض على 13 منهم، 8 الأسبوع الماضي وخمسة في مرحلة سابقة. ووجهت إليهم ما لا يقل عن 150 جريمة.

وتم حجز سكاكين ومسدس مقلد، بالإضافة إلى أجهزة إلكترونية عائدات عمليات سطو.

وتم الأربعاء الماضي تقديم العديد من المعتقلين أمام العدالة الإسبانية. لكن الرئيس المزعوم للتنظيم هو الوحيد الذي دخل السجن. أما الباقون، وهم شباب تتراوح أعمارهم بين 20 و 28 سنة، فقد تم الإفراج عنهم بإجراءات احترازية.

واكتشفت الشرطة أن القائد كان على صلة بوصول القوارب. ووضعته كمنظم وراعي للرحلات. وتقاضى من أجلها ما بين 1000 و 1500 يورو.

منذ عام 2019، كان يقوم بتجنيد أشخاص بدون موارد في بلدهم الأصلي ليس فقط بهدف الربح من خلال تنظيم الرحلة بالقارب. ولكن أيضًا لاستخدامهم مرة واحدة في القيام بأنشطة إجرامية.

سيد بيت الرعب..

وفقًا لذات المصدر، قام المعتقل بأربع رحلات على الأقل بين الجزائر ومايوركا، في 2016 و 2018 و 2019 و 2021.

في عام 2021، أقام أخيرًا في الجزيرة واستقر في منزل “مقرفص” في شارع Lluís Martí، وأصبح فيما بعد سيدًا لـ “بيت الرعب”.

وكانت عملية الإطاحة التي نُفذت الأسبوع الماضي نتيجة تحقيق مشترك بين وحدات الشرطة المختلفة. واحد أعقب تحركات القائد المزعوم للمجموعة باعتباره منظم رحلات بالقارب من الجزائر. وآخر بدأ بتزايد السرقات والسطو في المدينة.

مع مرور الوقت، تقارب الخطان ووجدوا أن المشتبه به يدير منظمة مزعومة مكرسة للجريمة، تتكون حصريًا من مواطنين جزائريين. حيث نقل بعضهم مجانًا من الجزائر مقابل الانضمام إلى منظمته.

وكانت العملية التي نُفذت هذا الأسبوع نتيجة تحقيق مشترك بين وحدات الشرطة المختلفة: واحد أعقب تحركات القائد المزعوم للمجموعة باعتباره منظم رحلات بالقارب من الجزائر ؛ وآخر بدأ بتزايد السرقات والسطو في المدينة. مع مرور الوقت ، تقارب الخطان ووجدوا أن المشتبه به يدير منظمة مزعومة مكرسة للجريمة ، تتكون حصريًا من مواطنين جزائريين. على ما يبدو ، نقل بعضهم مجانًا من Dellys (الجزائر) مقابل الانضمام إلى منظمته.

عمليات إجرامية خطيرة…

وحققت الشرطة الاسبانية في تفاقم السرقة، في البداية، كانت تقتصر العمليات على سرقة الهواتف المحمولة أو الدراجات النارية أو المحافظ.

شيئًا فشيئًا، اتخذت تصرفات هؤلاء الأشخاص منعطفًا أكثر إثارة للقلق. بعد عدة تحقيقات، بدأ العملاء يشتبهون في أن هذه الأنواع من الحوادث لم تكن عرضية. لكن كانت وراءها منظمة إجرامية. حتى أن العصابة اعتدت على مواطن بمطرقة، واستخدمت السكاكين ورشوا شخصًا بـ “الرذاذ” السام انتقامًا من مقاومته لهم.

وتوصلت الشرطة أخيرًا إلى استنتاج مفاده أن المجموعة تم تنظيمها وتوجيهها من قبل نفس المشتبه به.

وتجمع المشتبه بهم في شقة في شارع ماناكور كانت قد أقيمت كقاعدة لعمليات المجموعة. كان هناك مجرمون سعوا للتخلص من المسروقات، وقصر هربوا من المركز.

من بين الخمسة الذين تم اعتقالهم في المرحلة الأولى، كان أحدهم قاصرًا وتم قبوله في مركز إصلاح. وأكدت الشرطة أن العديد من أعضاء التنظيم، وهم الآن بالغون، وصلوا إلى إسبانيا وهم قاصرون. وكانوا تحت وصاية (قاصرون غير مصحوبين بذويهم)، لكنهم فروا من مراكزهم لارتكاب الجرائم.

وتعتبر الشرطة الاسبانية أن العملية “كانت ناجحة” وتعتبر هذه المنظمة مفككة وهي الأولى من نوعها التي يتم اكتشافها في مايوركا.

ومع ذلك، لا يزال هناك بعض المشتبه بهم الذين لم يتم تحديد مكانهم بعد، حيث لا يزال التحقيق مفتوحًا.