“وحيدة قروج” إحتجزت “مناجيرها”.. ضربته وأهانته بسبب 10 ملايين سنتيم..!!

كشفت التحقيقات القضائية التي أنجزتها الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بأولاد فايت، في قضية اختطاف الضحية المدعو “ز.أحمد” 29 سنة. من طرف الحلاقة عارضة الأزياء، والمعروفة على منصات التواصل الاجتماعي المتهمة ” وحيدة قروج ” الموقوفة حاليا بسجن النساء بالقليعة غربي العاصمة. عن وقائع مثيرة، توصل لها المحققون في إطار التحقيق الذي باشروه، انطلاقا من الشكوى التي قيّدها الضحية. والمرفقة بشهادة طبية بها عجز طبي لمدة 6 أيام. جراء التعنيف الجسدي الذي تعرض له من طرف المتهمة “وحيدة قروج” في مسكنها العائلي الواقع بأولاد فايت. على الساعة 23.30 ليلة 25 فيفري 2025.

بعد عملية استدراج محكمة حبكتها لضحيتها، عبر مكالمة هاتفية من تطبيقة “واتساب” طالبة منه مقابلته فقدم إليها برجليه برفقة صديقه وامرأتين. انطلاقا من مسكنه الكائن مقره بخميس الخشنة ولاية بومرداس. ظنا منه أنه لقاء كسائر الأيام باعتباره مسيّر أعمالها منذ سنوات وليس بينهما أي خلافات أو عداوة.

قبل أن يظهر الضحية ” ز.أحمد” في وضعية الشخص المحتحز تحت طائلة التهديد، على مواقع التواصل الاجتماعي في فيديو تم تداوله بشكل واسع. مخلفا حالة ذعر وهلع بين الجمهور، فكانت ردود الفعل منافية ومنددة للفعل. الذي ارتكبته المتهمة ” قروج وحيدة ” وشقيقها المتواجد في حالة فرار لحد الساعة المدعو ” ق.ع الغفور”. الذي تقاسم معها الدور من خلال تهديد الضحية المختطف بسكين لتخويفه.

حيث دعا العشرات من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي. إلى ضرورة تحرك السلطات الوصية ومعاقبة الفاعلين.

“العثور على فيديوهات توثق الحادثة “

كما توصّل المحققون من خلال الخبرة الالكترونية المنجزة على هاتفي المتهمة. بعد أن تم تصفح موقع التواصل الاجتماعي “تيك توك”، فيديوهات توثق الحادثة. أين تم العثور على مقطعي فيديو الأول مدته دقيقتين يظهر قيام المتهمة بضرب ضحيتها و إهانته. كما تظهر في مقطع فيديو ثاني على موقع “فيسبوك” مدته دقيقة تصرح فيه بأن هاتف الضحية بحوزتها ولن تمنحه له بأي طريقة كانت.

واتضح أن أسباب الجريمة، هو مبالغ مالية لا تتعدى 97 ألف سنتيم، كانت المتهمة “قروج” تريد استردادها من “المانجير”. ولدى وصوله إلى مسكنها استقبله المتهم الفار “عبد الغفور ع.” بالمطبخ. حينها تبادلوا أطراف الحديث عن الأرباح التي جنوها جراء الإشهار لبعض مبيعات الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وفجأة قامت بالصراخ في وجهه وتوجيه هاتفها النقال في وجه الضحية وتسجيل فيديو له. لتقوم بصفعه على وجه واهانته وإرغامه على الكلام ،حينها قامت والدة المتهمين بالتدخل وقامت بإمساك إبنها الذي كان يلوّح بالسكين. حينها إستغل الضحية الفرصة ولاذ بالفرار حينها قام المتهم “عبد الغفور” باللحاق بغية الإساك به. غير أن الضحية أكمل طريقه مشيا على الاقدام إلى غاية وصوله إلى بلدية بابا حسن. أين إتصل بأخيه وقام بإصاله إلى منزله العائلي.

والخطير في الوقائع المنسوبة للمتهمين، فإن الموقوفة “وحيدة قروج” حسب اعترافاتها وتصريحات الضحية. فإنها قامت بالسطو على حقيبتين لمسيّر أعمالها بهما أغراضه الشخصية من بينها هاتفه النقال الذي عرضته على أنظار الجمهور. متهمة الضحية بأنه يقوم بتحريض صفحات عليها، ويقوم بتسريب أمور تخصنا. الأمر الذي سبب لها مشاكل مع زوجها -حسب ادعاءاتها-

“تهم خطيرة عقوبتها مشددة”

وفي ملف الحال، وجهت محكمة الشراقة، للمتهمين “وحيدة قروج” وشقيقها “عبد الغفور.ق” تهما ثقيلة تتعلق بجنحة نشر خطاب الكراهية عن طريق تكنولوجيات الاعلام الآلي. وجنحة المساس بحرمة الحياة الخاصة عن طريق التقاط وتسجيل صور لشخص في مكان خاص بغير إذنه أو رضاه ومخالفة الضرب والجرح العمدي.

حيث تم إعادة تكييف الوقائع لكلا المتهمين بعدما حررت الفرقة المحققة تهما تتعلق بجناية إختطاف وحجز شخص عن طريق الإستدراج. العنف والتهديد، جنحة المساس بحرمة الحياة الخاصة بالأشخاص عن طريق التقاط صور وعرضها على الجمهور عمدا، جنحة السرقة.

“تحريك الدعوى”

وقائع ملف الحال انطلق في 25 فيفري المنصرم، من خلال شكوى قيّدها الضحية “ز.أحمد” بصفته يعمل مسير أعمال للمؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي “وحيدة قروج”. والتي تربطه بها علاقة عمل المتمثلة في القيام بإشهارات المواد التجميل و الملابس مقابل مبالغ مالية معتبرة. مفادها تعرضه لإختطاف، والتعنيف وتصويره و عرض الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

“الدقلة “.. شاهدة على الحادثة

وأفاد الشاكي في محضر سماعه، أنه بتاريخ 2025/02/24 حوالي الساعة 20:00 مساءً اتصلت به المتهمة هاتفيا وطلبت منه القدوم إليها بالمنزل الذي تستأجره الكائن بحي أولاد فايت. مضيفا وبما أنه هو من يتكفل بالزبائن الذين يقومون بالتواصل معها على”إنستغرام “، قصد الشراء، اتهمته بالسرقة.

وعند دخوله للمنزل وجد المتهمة برفقة أخيها ووالدتها و عاملة نظافة، مؤكدا أنه صعد الى المنزل برفقة صديقته المسماة “خ. اسيا المدعوة “الدقلة”. و في حدود الساعة 23.00 ليلا قامت باحتجازه ، تهديده و ضربه و تصوير في مقطع فيديو و نشره عبر مواقع التواصل الإجتماعي. كما قام أخوها يحمل سكين وتهديده، و في حدود الساعة منتصف الليل و في غفلة منهم استغل الفرصة وفر من المنزل. تاركا في المنزل حقيبتيه. كما صرح الضحية أنه تعرض لجروح خفيفة على مستوى الوجه و الرجل.

في نفس اليوم في حدود الساعة ال21.00 ليلا، تم وضع خطة محكمة و تتبع و ترصد للمتهمة. أين تم توقيفها بالحي الذي تقطن به وهي بصدد الدخول إلى منزلها واقتيادها للتحقيق.

“محادثات سرية بهاتف الضحية”

حيث اعترفت المتهمة الموقوفة بأنها بتاريخ 2025/02/24 حوالي الساعة التاسعة ليلاً، اتصل بها المعني عن طريق تطبيقية “الواتساب” وأعلمها بأنه قادم الى منزلها من أجل تسليمها أموالها وهذا ما حدث فعلا، لكنها بعد تفقد هاتفه عثرت على رسائل و محادثات مع شخص يقطن بفرنسا بغرض تشويه سمعتها ، و هذا ما أثار غضبها و افقدها أعصابها فقامت بصفعه و طلبت منه الاعتراف بجميع الأفعال التي قام بها و صورته عبر مقطع فيديو بمدة دقيقتين، وقامت بنشره على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام” الحامل للإسم المستعار ouahida guerouj.

وأكدت المتهمة، أن الضحية طلب منها أن تسامحه، لكنه فجأة قام بأخذ مبلغ 03 ملايين سنتيم و لاذ بالفرار من المنزل تاركا صديقته المكناة “دقلة”.

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