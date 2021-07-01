وحيدة قروج تكشف تفاصيل مرضها لـ”النهار”: جبت راقي للدار.. مرضت ووصلت للعملية

كشفت ملكة جمال التراث الإفريقي لسنة 2019، الجزائرية وحيدة قروج، عن تفاصيل مرضها وخضوعها لعملية جراحية، في مكالمة مع تلفزيون “النهار”.وطمأنت قروج في البداية، جمهورها على صحتها بعد إجرائها للعملية الجراحية أمس الأربعاء، مؤكدة بأنها بخير.

وعن تفاصيل مرضها، قالت وحيدة قروج: “كنت بصحة جيدة، أحضرت الراقي إلى المنزل، وأحسست في تلك الليلة بآلام شديدة بالبطن.ولما ذهبت إلى الطبيب أخبرني بضرورة خضوعي لعملية جراحية لنزع كيس من البطن، لأنه متعدد الخلايا ومملوء بالقيح”.وأضافت ملكة الجمال الجزائرية: “حسبي الله ونعم الوكيل في من كان سبب مرضي.صحيح إن المرض إبتلاء من المولى عز وجل، ولكن ما حدث لي أمر غير عادي”.

هذا وأجرت ملكة جمال التراث الإفريقي لسنة 2019، عملية جراحية، أمس الأربعاء.وكانت قروج قد أعلنت سابقا إنها مقبلة على الخضوع للعملية الجراحية عبر صفحتها على انستغرام، طالبة الدعاء من جمهورها.وكانت ملكة جمال التراث الإفريقي، تعاني من وجود كيس مائي في البطن، مما اضطرها للخضوع للعملية الجراحية لأجل نزعه.ونشرت وحيدة قروج، مقطع فيديو على حسابها بانستغرام، مساء أمس، معلنة فيه عن نجاح العملية الجراحية، وطمأنت جمهورها على صحتها.

هذا وتوجت وحيدة قروج، ملكة جمال للتراث الإفريقي سنة 2019، والتي نظمت فعالياتها بغانا.وتخص هذه المسابقة، العادات والتقاليد التي تميز مختلف دول إفريقيا.وأكدت قروج في تصريحات صحفية، أن هدفها من المشاركة في هذه المسابقة، هو التعريف بعادات وتقاليد الجزائر، ومختلف ما يميزها، كاللباس التقليدي، والمأكولات المتنوعة.وهو ما يساهم في الترويج للسياحة الجزائرية.