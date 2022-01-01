وحيدة قروج تكشف عن جنس مولودها مع العام الجديد

كشفت ملكة الجمال الجزائرية وحيدة قروج، عن جنس مولودها القادم، عبر صفحتها على انستغرام.

وفاجأت قروج متابعيها مع بداية السنة الجديدة “2022”، بمشاركتها معهم جنس طفلها القادم. حيث تنتظر ملكة جمال التراث الإفريقي، مولودا ذكرا.

وظهرت وحيدة قروج، وهي تحتفل مع زوجها بالسنة الجديدة، وبمعرفة جنس طفلهما القادم، وسط أجواء من الفرحة.

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هذا واحتفلت ملكة جمال التراث الافريقي لسنة 2019، الجزائرية وحيدة قروج، بحفل زفافها شهر جويلية الماضي.

وتميز حفل زفاف قروج، بارتدائها لمختلف الأزياء التقليدية التي تمثل العديد من المناطق عبر الجزائر.

ويعد هذا الزواج، الثاني لوحيدة قروج، حيث كانت متزوجة من قبل وانفصلت، ولها طفلة تدعى “نجوى”.

وكانت وحيدة قروج، قد حلت ضيفة على تلفزيون “النهار”، قبل زواجها، أين صرحت بأنها عرفت زوجها “أنيس” صدفة، وإبنتها هي من اختارته.

كما تحدثت وحيدة عن طليقها، والذي توفي منذ فترة، مؤكدة إن علاقتهما كانت جيدة بعد الطلاق، وأكدت إنها لن تنسى أبدا وقوفه معها.

هذا وتوجت وحيدة قروج، ملكة جمال للتراث الإفريقي سنة 2019، والتي نظمت فعالياتها بغانا.وتخص هذه المسابقة، العادات والتقاليد، التي تميز مختلف دول إفريقيا.وأكدت قروج في تصريحات صحفية، أن هدفها من المشاركة في هذه المسابقة، هو التعريف بعادات وتقاليد الجزائر، ومختلف ما يميزها، كاللباس التقليدي، والمأكولات المتنوعة.وهو ما يساهم في الترويج للسياحة بالجزائر.