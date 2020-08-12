وحيدة قروج ملكة جمال التراث الإفريقي تترشح لمسابقة ملكة جمال الكون 2020

كشف ملكة جمال التراث الإفريقي للعام 2019 وحيدة قروج، عن ترشحها لمسابقة ملكة جمال الكون 2020.

وفي حالة اجتياز ملكة جمال التراث الإفريقي للمراحل التصفوية الأولى، ستمثل الجزائر في التظاهرة العلمية لهذه السنة

للاشارة ،هذه المسابقة العالمية ،من المفروض و حسب البرنامج،ستقام شهر ديسمبر القادم..

و اكدت وحيدة قروج ملكة جمال التراث الافريقي لسنة 2019، أن التحضيرات لهذا الحدث هو أهم ما يُشغلها حاليا رغم الصعوبات و العراقيل بسبب جائحة كورونا التي أجلت كل النشاطات، لما لا اللقب سيكون جزائريا حسب وحيدة ؟؟

يذكر أن ملكة جمال جنوب إفريقيا زوزيبيني تونزى هي من توّجت بلقب ملكة جمال الكون للعام 2019 ..