وخز تلاميذ بإبرة من طرف “جلبابية”.. فتح تحقيق في قضية

أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة فرندة، في تيارت، بفتح تحقيق وإيقاف كل من يكشف عن ظلوعه في قضية وخز تلميذ بالطور الابتدائي على يده.

كما أوضح بيان من محكمة فرندة الصادر اليوم الثلاثاء، أن يوم 6 مارس بمنتصف النهار تلقى أفراد فرقة الدرك الوطني بسيدي بختي. مكالمة هاتفية من طرف المسمى “د.أ” والد تلميذ بالطور الابتدائي والساكن بقرية عين القطا بلدية سيدي بختي متمدرس بالسنة الأولى. حيث جاء في المكالمة الهاتفية أن ابنه تعرض الى وخز على يده، عند خروجه من المدرسة في حدود منتصف النهار بحوالي 50 متر. وكان التلميذ حسب ولي أمره متجها إلى منزله العائلي، أين اقتربت منه امرأة مجهولة مرتدية جلباب اسود ونقاب. وقامت بوخزه بواسطة شفرة مشرط على مستوى ايام يده اليمنى وتوجهت الى وجهة مجهولة.

وحسب البيان، ذاته، تم نقل الطفل من طرف والده إلى قاعة العلاج ببلدية سيدي بختي. أين أجريت له المعاينات اللازمة.

حيث قمنا بإسداء تعليمات المصالح الضبطية القضائية بفتح تحقيق و ايقاف كل من يكشف عنها التحقيق.

تسجيل 5 حالات وخز بإبرة .. الدعوة إلى تحسيس الأبناء والتلبيغ

كما دعت النيابة الأولياء إلى تحسيس أبنائهم بضرورة عدم الانصياع لأي شخص غريب بالتقرب منهم. مع إخطار الجهات المختصة بأية حالة مشابهة حتى يتسنى لمصالح الأمن التدخل بصفة فورية .

في حين، أضاف بيان محكمة فرندة، أن مصالح الضبطية القضائية التابعة لاختصاص محكمة تيارت قد سجلت خلال الآونة الأخيرة 5 حالات وخز بإبر لأطفال متمدرسين بالطور الابتدائي. يترواح سنهم ما بين 7 إلى 10 سنوات، من طرف امرأة مجهولة كانت ترتدي جلبابا أسودا. مضيفة أن الوخز في جميع الحالات المسجلة كان على مستوى ظاهر اليد اليسرى للضحايا .

– وعليه –يضيف البيان ذاته-، في انتظار استكمال إجراءات التحقيق الابتدائي الذي تشرف عليه نيابة الجمهورية لدى محكمة تيارت. لغرض ايقاف الفاعلين وكشف أسباب ودوافع هذا الفعل الإجرامي الذي يستهدف فئة من المجتمع تحظى بحماية قضائية وقانونية واسعة .