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الرياضة

وداد بوفاريك يتفوق على الفتح السعودي في البطولة العربية بمصر

بقلم يونس رزيق
وداد بوفاريك يتفوق على الفتح السعودي في البطولة العربية بمصر
نادي وداد بوفاريك لكرة السلة
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حقق فريق وداد بوفاريك لكرة السلة اليوم الخميس فوزا صعبا أمام نادي الفتح السعودي بنتيجة 70-75 في الطبعة الـ33 للبطولة العربية للأندية التي تحتضنها مدينة الإسكندرية بمصر على مدار  عشرة أيام، من 29 سبتمبر إلى 9 أكتوبر القادم.

ويواجه فريق وداد بوفاريك يوم الأحد المقبل نادي الأهلي المصري الذي يملك تقاليد في التتويج بلقب الدورة.

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