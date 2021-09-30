وداد بوفاريك يتفوق على الفتح السعودي في البطولة العربية بمصر

حقق فريق وداد بوفاريك لكرة السلة اليوم الخميس فوزا صعبا أمام نادي الفتح السعودي بنتيجة 70-75 في الطبعة الـ33 للبطولة العربية للأندية التي تحتضنها مدينة الإسكندرية بمصر على مدار عشرة أيام، من 29 سبتمبر إلى 9 أكتوبر القادم.

ويواجه فريق وداد بوفاريك يوم الأحد المقبل نادي الأهلي المصري الذي يملك تقاليد في التتويج بلقب الدورة.

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