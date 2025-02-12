وداد بوفاريك يتوج بالكأس الممتازة لكرة السلة على حساب اتحاد الجزائر

توج فريق وداد بوفاريك، أمس الثلاثاء، بالكأس الممتازو، بعد فوزهم في اللقاء النهائي الذي جمعهم بفريق اتحاد الجزائر، بالقاعة البيضاوية، بالعاصمة.

وأظهر فريق وداد بوفاريك تفوقه منذ بداية هذه المباراة، وتمكنو من حسم الشوط الاول لصالحهم بنتيجة (40-31).

وواصل فريق وداد بوفاريك سيطرته خلال باقي أطوار هذا اللقاء، ما مكنهم من انهاء المباراة لصالحهم بنتيجة (70-59)، والتتويج بلقب السوبر.

يذكر أن وداد بوفاريك، كان قد توج بلقب البطولة الوطنية لموسم (2023-2024)، فيما حصد فريق اتحاد الجزائر، لقب كأس الجزائر لذات الموسم.