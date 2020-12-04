وداد تلمسان.. الحارس شلالي يصاب بـ “كورونا” ويغيب عن مواجهة الشلف

الرياضة
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وداد تلمسان.. الحارس شلالي يصاب بـ “كورونا” ويغيب عن مواجهة الشلف
بقلم ح. التلمساني‪

كشفت نتائج فحوصات وتحاليل “كورونا” التي خضع لها وفد وداد تلمسان، أول أمس، إصابة الحارس شلالي بفيروس “كورونا”، حيث تم عزله عن المجموعة وإلزامه بالخضوع للحجر الصحي المنزلي، مع تعويضه بالحارس الثالث بن دادو في القائمة المعنية التي تنقلت إلى الشلف.

بالمقابل، كشفت نتائج هذه التحاليل، تماثل كل من مدرب الحراس مزاير ولاعب الوسط بن بولعيد للشفاء من “الفيروس”، أين سيكونان حاضرين مع الفريق في مباراة اليوم.

تجدر الإشارة في الأخير، إلى أن تشكيلة “الوداد” ستعرف في لقاء اليوم عودة كل من بن بولعيد ومباركي، فيما سيتواصل غياب كل من مسعودي وخياط وبلعلام بسبب الإصابة‪.


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