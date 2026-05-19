وداد تلمسان يتوج بالكأس الممتازة للكرة الطائرة

توّج فريق وداد تلمسان بلقب الكأس الممتازة للرجال في الكرة الطائرة، في مراسم احتفالية جرت بحضور عدد من المسؤولين الرياضيين، يتقدمهم عبد الرحمان حماد.

وأشرف رئيس اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، عبد الرحمان حماد، رفقة رئيس الاتحادية الجزائرية للكرة الطائرة، محند تمدرتازة، على تسليم لقب الكأس الممتازة لفريق وداد تلمسان. في أجواء احتفالية مميزة.

وشهد الحدث دخول عبد الرحمان حماد، إلى أرضية القاعة رفقة رئيس الاتحادية، إلى جانب عضو اللجنة الأولمبية الهادي مصاب، ومدير الشباب والرياضة لولاية تيبازة سفيان أونتغار، حيث قام الوفد الرسمي بتحية اللاعبين وتشجيعهم قبل مراسم التتويج. في خطوة تعكس دعم الهيئات الرياضية الوطنية لتطوير الكرة الطائرة الجزائرية.

ويأتي هذا التتويج ليؤكد المكانة التي بات يحتلها وداد تلمسان في الكرة الطائرة الوطنية، بعد أداء مميز توّجه بإحراز لقب الكأس الممتازة للرجال.