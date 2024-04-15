وداد تلمسان يحقق أول انتصار في البطولة الإفريقية لكرة الطائرة

حقق وداد تلمسان، أول انتصار له في البطولة الإفريقية للكرة الطائرة للرجال، اليوم الاثنين، في الدورة الجارية وقائعها بمصر ما بين الـ 12 والـ 24 أفريل الجاري.

وتخطى تخطى ممثل الجزائر في بطولة إفريقيا للكرة الطائرة 2024، نظيره الإيثيوبي، بنتيجة 3 أشواط نظيفة.

وحسم الوداد اللقاء لصالحه بواقع 3 أشواط تفاصيلها (25-15 / 25-17 / 25-18). ليحقق بذلك، أول انتصاراته في المنافسة القارية.

وكان وداد تلمسان قد دشّن مشواره في البطولة الإفريقية أمس الأحد. بهزيمة على يد نادي مولودية بوسالم التونسي، بنتيجة 3 أشواط من دون مقابل، تفاصيلها (25-22/ 25-23/25-17)