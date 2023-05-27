وداد تلمسان يسقط إلى بطولة ما بين الرابطات

ترسم سقوط فريق وداد تلمسان، إلى بطولة ما بين الرابطات (القسم الثالث)، بعد تعرضه لهزيمة قاسية مساء أمس الجمعة، على يد ضيفه والمتصدر نادي نجم بن عكنون.

وانهزم الوداد بنتيجة 1-3، برسم الجولة الـ 29 وما قبل الأخيرة من القسم الثاني هواة مجموعة “وسط- غرب”.

ليودّع بذلك وداد تلمسان، رسميا الرابطة الثانية، باحتلاله المركز ما قبل الأخير بـ 15 نقطة، بعدما توسّع الفارق بينه وبين منطقة النجاة إلى 5 نقاط كاملة.

كما يعتبر هذا السقوط الثاني على التوالي بالنسبة للوداد، بعدما غادر الموسم الماضي حظيرة المحترف الأول.

ويعد وداد تلمسان، واحد من أعرق أندية الغرب الجزائري، وهو الذي توج بكأس الجمهورية في مناسبتين (1998-2002) كما أنه توج بلقب البطولة سنة 1998، والتي جرت وقائعها بالسعودية.