قناة النهار وداد تلمسان يفوز على ضيفه شبيبة الساورة بهدفين لصفر بقلم وداد تلمسان نشر في 19 أوت 2021 - 12:47 تحديث في 19 أوت 2021 - 13:32 وداد تلمسان شارك غرِّد 175 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=974235 اقرأ أيضا نجاة ميلودي: أساتذتي حڨروني و حرموني من التخرج بسبب عملي كصحفية قناة النهار 29 جويلية "أرشديني: "تعرضت للتنمر في الإبتدائي بسبب النطق حتى توقفت عن الدراسة.. وراني نادم كي حبست قناة النهار 19 أوت محامي: المؤامرة ظهرت للعيان..وعلى كل جزائري التفطن لما يقع في الفضاء الأزرق قناة النهار 18 أوت جزائريون: موسم الإصطياف في مواجهة كورونا قناة النهار 01 أوت