وداد تلمسان ينافس الشبيبة على تأشيرة نهائي كأس الرابطة

يستضيف فريق شبيبة القبائل، أمسية اليوم الأربعاء، بملعب “1 نوفمبر”، انطلاقا من الساعة الخامسة والنصف، نادي وداد تلمسان لحساب الدور النصف نهائي لكأس الرابطة

وتطمح الشبيبة لتجاوز عقبة الزيانيين، من أجل مواصلة مشوارها بنجاح في هذه المنافسة، وبلوغ نهائي كأس الرابطة.

ومن جهته يعول يسعى وداد تلمسان، لمباغتة الكناري على أرضية ميدانه، للعودة إلى الديار بتأشيرة التأهل للدور النهائي.

يذكر أن المتأهل من هذه المباراة، سيواجه فريق نجم مقرة، الذي صنع المفاجأة هذا الموسم، ببلوغه نهائي كأس الرابطة، على حساب اتحاد العاصمة.