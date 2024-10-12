وداد تلمسان ينهي مهام المدرب جيلالي لخضاري

قررت إدارة نادي وداد تلمسان، رسميا إنهاء مهام المدرب جيلالي لخضاري ومساعده، بعد الإقصاء أمس الجمعة من منافسة كأس الجزائر.

وغادر الوداد، الناشط حاليا في بطولة ما بين الجهات، منافسة الكأس. من الدور الجهوي الأخير، على يد الجار اتحاد بلعباس، بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي احتضنه ملعب “الحبيب بوعقل” بوهران، وامتد إلى الشوطين الإضافيين.

ومباشرة بعد الهزيمة والإقصاء، أعلنت إدارة وداد تلمسان، عن إقالة المدرب جيلالي لخضاري. الذي تم تعيينه الصائفة الماضية على رأس العارضة الفنية للنادي.

للإشارة فإن الوداد، الذي تألق في البطولة المحترفة خلال السنوات الماضية. يسعى للعودة قريبا إلى حظيرة الكبار، وهو الذي يتصدر مجموعته في بطولة ما بين الجهات بعد مرور جولتين، مناصفة مع كل من اتحاد بلعباس واتحاد بوهني تيارت.