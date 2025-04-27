وداد مستغانم يضمن البقاء في المحترف الثاني بعد فوزه على جمعية وهران

حقق فريق وداد مستغانم انتصارًا ثمينًا على حساب جمعية وهران بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم على أرضية ملعب مستغانم، ضمن منافسات الجولة ما قبل الأخيرتين من بطولة الرابطة المحترفة الثانية.

وجاء الهدف الوحيد في اللقاء عن طريق اللاعب صباحي في الدقيقة الـ50، بعد بداية قوية للوداد مع انطلاق الشوط الثاني. وتمكن صباحي من استغلال تمريرة دقيقة داخل منطقة العمليات، ليودع الكرة في الشباك ويمنح فريقه أفضلية ثمينة.

ورغم محاولات جمعية وهران للعودة في النتيجة، إلا أن وداد مستغانم عرف كيف يحافظ على تقدمه بفضل تماسك خطوطه الثلاثة وتألق حارسه، ليحصد نقاط المباراة كاملة ويرفع رصيده إلى ما يكفي لضمان البقاء رسميًا ضمن أندية القسم الثاني.

وعبر أنصار الوداد عن فرحتهم الكبيرة بهذا الفوز الذي جاء بعد موسم صعب، بينما زادت معاناة جمعية وهران الذي بات مطالبًا بالقتال حتى الرمق الأخير في الجولة الختامية لتفادي السقوط.

وأكد مدرب وداد مستغانم بلعيد عبدالحق عقب اللقاء أن الفريق سيسعى لإنهاء الموسم بأفضل طريقة ممكنة، موجه شكره للاعبين والجماهير على وقوفهم مع النادي حتى تحقق الهدف المنشود.

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