وداد تلمسان يتوّج بالبطولة الوطنية للكرة الطائرة

توج فريق وداد تلمسان بلقب البطولة الوطنية للكرة الطائرة للمرة الثانية على التوالي، بعد فوزه على مولودية الجزائر، في المباراة النهائية التي جرت اليوم الأربعاء، بالقاعة المتعددة الرياضات عبد القادر كسال بالرويبة، في الجزائر العاصمة.

وتمكن أبناء تلمسان من حسم المواجهة بأداء جماعي مميز، ليحصدوا اللقب الثاني توالياً ويؤكدوا هيمنتهم على الساحة الوطنية في اللعبة.

وحظي وداد تلمسان بثناء كبير من المختصين في الكرة الطائرة نظير المستوى العالي الذي قدمه الفريق ونجاحه في الحفاظ على لقبه أمام منافس بقيمة مولودية الجزائر.

كما يعَدُّ اللقب خطوة إضافية نحو تعزيز مكانة وداد تلمسان ضمن نخبة الفرق الوطنية في الكرة الطائرة، وسط طموحات بالمنافسة على المستوى القاري مستقبلا.