وداعا لصور الحيوانات.. يوغورطة والأمير عبد القادر في الأوراق النقدية

صدر في العدد الاخير للجريدة الرسمية مرسوم يرسم مواصفات الشكلية والتقنية لورقتي 500دج و1000دج، وكذا النقدية لـ 100دج.

حيث لن تحمل هذه النقود أي رسم أوصورة لحيوان، وستعوض كلها بصور تعكس الأصالة والمعاصرة.

أين ستودع ورقة 500 دج مجموعة الفيلة التي كانت مطبوعة على جانبي الورقة أين ستبدل بصورة القمر الصناعي ألكوم سات 1

كما ستحمل الورقة صور لشخصتين وطنيتين تاريخيتين كل من الأمير عبد القادر والقائد الأمازيغي يوغورطة.

بينما ورقة 1000دج هي الأخرى ستعوض فيها صورة الحيوانات بصورة مسجد الجزائر الأعظم من جهة وبصور تعبر عن المهن الجزائرية.

أما فيما يخص اقطعة النقدية 100دج المعدنية تغير بصورة ألقمر الصناعي ألكوم 1 وهو يحلق حول الكرة الأرضية والجزائر تظهر بارزة.

وسيطبع تاريخ صك القطعة النقدية الجديدة بالتقويمات الثلاث الهجري والميلادي والأماريغي لاول مرّة.