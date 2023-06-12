ودية الخضر أمام تونس تنقل إلى ملعب “نيلسون مانديلا” ببراقي

تقرر اليوم الإثنين، تغيير مكان خوض المباراة الودية التحضيرية التي ستجمع المنتخب الوطني، بمنتخب تونس.

وحسب مصادر “النهار”، ستجرى هذه المباراة الودية، بملعب “نيلسون مانديلا” ببراقي، بدل ملعب “19 ماي 1956” بعنابة، مثلما كان مقررا في وقت سابق.

كما تم التمسك بنفس الموعد المحدد لخوض هذا اللقاء، والمحدد بتاريخ 20 جوان الجاري، انطلاقا من الساعة الثامنة ليلا.

يذكر أن المنتخب الوطني، سيواجه أوغندا بتاريخ 18 جوان، برسم الجولة الأخيرة من تصفيات كان 2023، قبل وديته أمام تونس.