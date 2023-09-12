ودية الخضر والسنغال.. الاتفاق على إجراء 6 تغييرات

سيتم خلال المواجهة الودية، التي ستجمع المنتخب الوطني ومضيفه السنغالي، سهرة اليوم الثلاثاء، السماح للناخب الوطني جمال بلماضي ونظيره السنغالي أليو سيسي، بإجراء 6 تغييرات، خلال المواجهة حسبما كشفته “الفاف”.

وأفادت الاتحادية عبر موقعها الالكتروني، بأنه وعلى هامش الاجتماع التقني، تم الاتفاق على إجراء 6 تغييرات لكل منتخب خلال 3 توقفات.

كما أوضحت “الفاف” بأن رفقاء رياض محرز، سيلعبون بالأخضر، بينما سيدخل رفقاء ساديو ماني، باللون الأبيض.

جدير بالذكر، أن مواجهة الخضر وأسود التيرانغا، مبرمجة مساء اليوم الثلاثاء، بملعب “عبد الله واد” بالعاصمة داكار، بداية من الساعة 20:00 بتوقيت الجزائر.