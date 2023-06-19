ودية تونس.. تخصيص 30 بوابة إلكترونية و7 مقاهي بملعب عنابة

قررت إدارة مركب 19 ماي بعنابة، تخصيص 30 بوابة إلكترونية، في ودية الخضر ونسور قرطاج المرتقبة سهرة غد الثلاثاء، بداية من الساعة الـ 20:00.

وكشف مدير مركب 19 ماي 1956، توفيق زروال، بأنه قد تم ضبط كل الترتيبات المادية والتنظيمية لإجراء اللقاء الودي.

وأكد زروال، فتح ما مجموعه 30 بوابة إلكترونية يوم المقابلة لضمان انسيابية دخول الجماهير إلى الملعب. مع اتخاذ كل الترتيبات. لضمان تنظيم محكم لهذا الموعد الودي الذي يتوقّع بشأنه توافد كبير للجماهير.

كما أبرز مدير مركب 19 ماي، في تصريحات خص بها وكالة الأنباء الجزائرية، بأنه سيتم يوم المباراة، فتح 7 مقاهي مع توفير كل المستلزمات من مياه ومشروبات والمنشآت الخدماتية المرافقة المتوفرة بالملعب.