ودية عالمية للخضر قبل نهاية 2021 بشرط

سيكون المنتخب الوطني، على موعد مع مُباراة ودية عالمية قبل نهاية العام الجاري 2021، بشرط عدم تفشي وباء كورونا من جديد في الفترة القادمة.

وكشف جمال بلماضي، من خلال تصريحاته الأخيرة للإذاعة الوطنية، بأنه يرغب في رؤية أشباله يتبارون مع الكبار قريبا.

وقال :”أعتقد بأننا سنلاقي منتخبا أوروبيا كبيرا، في نوفمبر القادم، أي بعد نهاية التصفيات المؤهلة للمونديال”.

وواصل :”أتمنى فقط ألا تتأثر البرمجة، بسبب فيروس كورونا، مثلما حدث طيلة العام الماضي”.

وختم :”نريد أن نلاقي الكبار، لكي نواصل تطورنا الكبير ونرى مدى قدرتنا على الصمود أمامهم”.