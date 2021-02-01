ودية للخضر ضد مُنتخب عالمي بملعب وهران الجديد

عبر رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم خير الدين زطشي عن رغبته في برمجة مُباراة ودية للخضر ضد منتخب عالمي بملعب وهران الجديد.

زطشي قال على هامش زيارة الملعب اليوم الإثنين:”صراحة، أنا معجب كثيرا بهذه المنشأة الرياضية الهامة التي تم انجازها وفق مقاييس عالمية”.

“حيث سنعمل على برمجة مباراة ودية أمام منتخب عالمي كبير على أرضيتها الجميلة جدا، لتكون المناسبة أيضا لإطلاق الحملة الترويجية الخاصة بالألعاب المتوسطية التي تحتضنها وهران في 2022”.

“أنا سعيد جدا بتواجدي مع سليم إيلاس الذي يمكنه الاعتماد على دعم الاتحادية والمنتخب الوطني ونجومه في الترويج للحدث المتوسطي حتى يكلل تنظيمه بنجاح كامل”.