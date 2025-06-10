ودية السويد تكشف عيوب “الخُضر” رغم العودة القوية في الشوط الثاني

شهد الشوط الثاني من المواجهة الودية بين المنتخب الوطني الجزائري ونظيره السويدي إثارة كبيرة وتقلبات في النتيجة، انتهت على وقع فوز السويد بنتيجة 4-3.

وذلك رغم انتفاضة الخُضر في النصف الثاني من اللقاء.

المنتخب السويدي دخل الشوط الثاني بقوة، مستغلًا استمرار أخطاء الدفاع الجزائري، ليتمكن اللاعب كين سيما، من توقيع الهاتريك في الدقيقة الـ50، بعد تنفيذه بنجاح ركلة جزاء، احتسبها الحكم عقب تدخل غير محسوب في منطقة العمليات من طرف بن سبعيني.

وبعد 6 دقائق فقط، عمّق السويديون الفارق بهدف رابع، وقعه أنتون ساليتروس، من ركلة حرة رائعة من مسافة 30 مترًا، سكنت الزاوية العليا لمرمى الحارس ماندريا، في لقطة أبرزت غياب التغطية والتمركز الجيد في الكرات الثابتة.

رد فعل المنتخب الوطني جاء في الدقيقة 64 عن طريق إسماعيل بن ناصر، الذي استغل كرة نفذها ياسين بن زية من ركنية، ليسدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء استقرت في الشباك السويدية، موقّعًا هدف تقليص الفارق الأول.

وفي الدقيقة 71، تألق نبيل بن طالب باختراق ذكي من الجهة اليمنى، قبل أن يمنح تمريرة حاسمة لزميله بن زية الذي دوّن الهدف الثاني للجزائر.

وكاد المنتخب الوطني أن يقترب أكثر من العودة، بعد فرصة محققة أضاعها بغداد بونجاح في الدقيقة 78، حين وجد نفسه وجهًا لوجه مع الحارس السويدي، لكنه سدد الكرة بشكل غير مركز، مهدرًا فرصة ذهبية لتقليص الفارق.

وفي الدقيقة 85، تحصّل أمين غويري على ركلة جزاء بعد تعرضه لعرقلة داخل المنطقة، تولّى نبيل بن طالب تنفيذها بنجاح، مسجّلًا الهدف الثالث للجزائر.

ورغم الضغط في الدقائق الأخيرة، لم يتمكن الخُضر من تعديل الكفة، لتنتهي المباراة بفوز السويد 4-3، في لقاء ودي كشف الكثير من النقائص الدفاعية، لكنه في الوقت نفسه أظهر روحًا هجومية واعدة من جانب المنتخب الوطني.