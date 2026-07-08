وديتان أمام زامبيا في برنامج سيدات “الخضر”

سيكون المنتخب الوطني النسوي لكرة القدم، على موعد مع اختبارين وديين أمام نظيره الزامبي، في إطار المرحلة الأخيرة من التحضيرات الخاصة بالمشاركة في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2026.

وتتواجد سيدات “الخضر” بوهران، استعدادا للعرس الإفريقي، المقرر بالمغرب ما بين الـ 26 جويلية والـ 16 أوت.

وكشفت “الفاف” عبر موقعها الالكتروني، أن المنتخب النسوي، سيخوض مواجهتين وديتين أمام منتخب زامبيا، تحضيرا لـ”الكان”.

حيث ستجرى الأولى يوم الـ 19 جويلية على الساعة 19:00، بملعب “مصطفى تشاكر” بالبليدة. بينما ستقام الثانية، بنفس الملعب وذلك يوم الـ 22 من الشهر ذاته على الساعة 18:00.

يشار إلى أن المنتخب الوطني للسيدات سيواصل تحضيراته بوهران، إلى غاية يوم 14 جويلية، قبل أن يعود إلى مركز سيدي موسى، بالعاصمة لخوض المرحلة الثانية من التحضيرات.

وتستمر المرحلة الثانية من التحضيرات إلى غاية الـ 22 جويلية، على أن تشد بعثة “الخضر” الرحال إلى الرباط يوم 23 جويلية للمشاركة في النهائيات.

ويتواجد المنتخب النسوي، ضمن المجموعة الأولى لكأس أمم إفريقيا 2026، رفقة كل من البلد المضيف والسنغال وكينيا.

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