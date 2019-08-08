وردة شارليمونتي تغني..”ديرو عشرة واقرصو”!

سجلت المغنية الرايوية وردة سماتي المعروفة باسم “وردة شارلومنتي” أغنية سينغل جديدة، ستنزل قريبا إلى السوق.

ويشارك مع “وردة شارلومنتي” المغني “زاكي ميلانو” بعنوان مثير للغاية وهو “يا لي راكوا فيا تعسو.. ديرو عشرة واقرصو”.

ومعروف أن المغنية وردة معروفة بخرجاتها الغريبة في كل مرة، خاصة على موقع انستغرام الذي تنشط فيه كثيرا.

وتقول المغنية “شارلومنتي” بجولة بعدد من العواصم الأوروبية وكان آخر حفل أحيته منذ أيام في اسبانيا أمام الجالية الجزائرية والمغربية.

وظهرت المغنية وردة في منشور على حسابها الخاص في انستغرام في وهران على متن دراجة نارية قبل أن تكمل جولتها الأوروبية.