“ورد أسود” أول عمل درامي مشترك بين الجزائر وسوريا

كشف الممثل السوري، وائل شرف، عن تفاصيل أول عمل درامي مشترك بين الجزائر وسوريا، في اتصال حصري مع قناة النهار.

المولود الدرامي الأول من نوعه يحمل عنوان “ورد أسود”، وسيضم فنانين من الجزائر وسوريا، وعملية التصوير ستتم بالبلدين.

حيث قال وائل شرف “أنا جد سعيد بهذا العمل، والذي باشرنا تصويره في سوريا، وسيبدأ التصوير في الجزائر قريبا”.

وأضاف وائل” العمل سيكون مقسم إلى جزئين، جزء في سوريا وجزء في الجزائر، والقسم الأكبر من التصوير سيكون بالجزائر”.

وتابع وائل “استهوتني فكرة هذا التعاون المشترك، كونه سيعمل على نشر اللهجة الجزائرية في العالم العربي”.

العمل يضم نجوم من سوريا والجزائر، مثل ديما قندلفت، صباح الجزائري، وإبنتها رشا التقي، بالإضافة إلى ممثلين آخرين، حسب وائل شرف.