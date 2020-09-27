ورد اسمها بقضية مخدرات وانتحار ممثل.. الشرطة الهندية تستجوب النجمة ديبيكا بادكون

استجوب مكتب مكافحة المخدرات الهندي، نجمة بوليوود الشهيرة ديبيكا بادكون، في إطار تحقيق مستمر بشأن المخدرات وانتحار الممثل راجبوت.

وتلقت بادكون البالغة 34 عاماً في وقت سابق من الأسبوع الماضي استدعاءاً أثناء تصوير فيلم بمنتجع الشاطئ الغربي في جوا.

وكانت بادكون من بين ممثلات تمّ استدعاؤهنّ أيضاً للتحقيق يوم السبت وهنّ سارة علي خان، شرادها كابور وراكول بريت سينغ.

ولم تتهم السلطات أي واحدة من الممثلات جميعاً بارتكاب مخالفات، كما أنه لم تتوافر تفاصيل حول الاستجواب.

وكانت قناة “تايمز ناو” الهندية بثت مقاطع من واتساب حول شراء المخدرات، وزعمت أن الشخصين هما بادكون ومدير أعمالها.

وقالت وكالة مكافحة المخدرات في بيان إنها “بدأت تحقيقاً بشأن المخدرات بعد وفاة راجبوت”.

وجوان الماضي، عثر على راجبوت ميتا في شقته، أثيرت حينها ضجة بأن الممثلة ريا تشاكرابورتي، دفعته للانتحار بالمخدرات والسحر الأسود.