ورشات البناء في الواجهة.. CNAS تسجل 939 حادث عمل

كشف ضياء الحق بوقطوف، مدير وكالة الجزائر للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، أن قطاع البناء من القطاعات الأكثر تسجيلا لحوادث العمل.

وأضاف بوقطوف خلال يوم تحسيسي نظمته الوكالة، أن هذا اللقاء يعد فرصة للتذكير بأهمية السلامة والصحة في أماكن العمل وتسليط الضوء على بعض المخاطر المهنية. وكذا عرض أفضل السبل للوقاية منها في اطار استراتيجية منظومة الضمان الاجتماعي في هذا المجال. مشيرا إلى أن وكالة الجزائر أحصت السنة الفارطة 939 حادث عمل. بما يعادل 25 بالمائة من اجمالي الاحصائيات. مشيرا إلى أن أغلب الحوادث هي غير مقصودة، وتكون بسبب التهاون في تطبيق إرشادات الحماية والسلامة.

ونظمت وكالة ولاية الجزائر للصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية للعمال الأجراء أبوبا مفتوحة حول السلامة المهنية والوقاية من حوادث العمل. خاصة في قطاع البناء والأشغال العمومية والري. وذلك تحت شعار “معا لنعمل من أجل ورشة أكثر أمانا”.

وتهدف هذه الأيام التحسيسية التي تجري على مدار يومين بحضور ممثلين عن بعض القطاعات والهيئات المعنية. إلى تعزيز ثقافة الوقاية من حوادث العمل والتأكيد على أهمية الصحة والسلامة المهنية. علاوة على التعريف بالجوانب القانونية المتعلقة بهذا المجال.

ويرمي هذا الفضاء التوعوي أيضا إلى إبراز دور اللجان المشتركة للوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنية ومهام مختلف المصالح المختصة. على مستوى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء في مجال السلامة والصحة في أماكن العمل.