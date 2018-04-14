“ورشات جمال” للهندسة المعمارية والتصميم بين إيطاليا والجزائر اليوم بالمتحف المعاصر في العاصمة
تنظم كل من السفارة الإيطالية والمعهد الثقافي الإيطالي بالتعاون مع وزارة الثقافة، اليوم السبت، بالعاصمة، في متحف الفن المعاصر والحديث “ماما”،اليوم الثاني العالمي للتصميم الإيطالي إبتداءا من الساعة الثانية بعد الظهر إلى الخامسة مساء.
أين ستقام”ورشات الجمال” للهندسة المعمارية المرتبطة بالاستدامة والتصميم مع تقديم إنجازات ملموسة ودراستها من طرف أخصائيين وأساتذة من جامعتي إيطاليا والجزائر.
وسيتم مناقشة العديد من مشاريع ملموسة والاهتمامات المشتركة للعمران المستدام والهندسة المعمارية.
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