ورشات عمل ثرية في اليوم الثاني من الندوة الوطنية للإنعاش الصناعي

تتواصل اليوم الأحد، أشغال الندوة الوطنية حول الإنعاش الصناعي، بتنظيم عدو ورشات عمل لإثراء الحوار والنقاش بين الخبراء والمشاركين.

وخصص اليوم الثاني من هذه الندوة، المقامة تحت شعار “معا من أجل رفع التحدي” لأشغال ورشات عمل لإثراء الحوار والنقاش بين الخبراء والمشاركين في الندوة.

الورشة رقم 01:

تدور هذه الورشة، حول دعم المؤسسات وترقية الإنتاج الوطني والصادرات”. والتي تتطرق إلى آليات مرافقة الشركات المحلية وتعزيز وتنويع الصادرات.

الورشة رقم 02:

تتناول هذه الورشة، تحسين بيئة الاستثمار ووفرة العقار”. كما تدرس مسألة تمويل الاستثمار المنتج والدور الذي تلعبه بهذا الشأن مختف البنوك والمؤسسات المالية.

الورشة رقم 03:

فيما تدرس الورشة الثالثة، حوكمة المؤسسة العمومية الاقتصادية ودور الدولة كمساهم. وتناقش هذه الورشة أساسا دور ومكانة القطاع العمومي التجاري الصناعي.

وكذا نمط الحوكمة الذي يجب اعتماده في تسيير المؤسسة العمومية الاقتصادية. واستراتيجية الشراكة للمؤسسة العمومية الاقتصادية.

كما يبحث المشاركون في هذه الورشة، على ضوء الدروس التجارب السابقة، بلورة توصيات متوافقة مع متطلبات المرحلة الحالية مع ضمان عودة نمو القطاع الصناعي.

الورشة رقم 04:

أما الورشة الرابعة، فتتناول موضوع الإدماج والتنويع وتطوير التنافسية، وتتطرق للنقاط التالية:

النظام البيئي التقني الوطني، وقدرات وقنوات دعم الصناعة. وكذا النظام الوطني للجودة، التكوين في مهن الصناعة، والمتطلبات البيئية والتمويل البنكي.

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رئيس الجمهورية يشرف على إفتتاح الندوة الوطنية للإنعاش الإقتصادي

هذا وأشرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بالجزائر العاصمة، على إفتتاح الندوة الوطنية حول الإنعاش الإقتصادي. وتم تنظيم هذه الندوة، تحت شعار “معا من أجل رفع التحدي”.

هذا وستستمر الندوة الوطنية حول الإنعاش الصناعي، لثلاثة أيام، وذلك إبتداء من اليوم، وإلى غاية 6 ديسمبر 2021.

وتم تنظيم الندوة الوطنية حول الإنعاش الصناعي تحت شعار “معا من أجل رفع التحدي”، من طرف وزارة الصناعة، تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وتهدف هذه الندوة، التي تندرج في إطار تطبيق برنامج رئيس الجمهورية وتجسيد مخطط عمل الحكومة، إلى إرساء رؤية استراتيجية للقطاع الصناعي. وهو القطاع المعول عليه لإنعاش وتنشيط الاقتصاد الوطني. لدفع نموه وكذا حشد كلّ الفاعلين في القطاع حول أهداف الإنعاش الاقتصادي، لاسيما إحلال الواردات وتطوير صادرات المنتجات الصناعية.

ويتعلق الأمر أساسا بمناقشة آليات الإنعاش الاقتصادي مع جميع الفاعلين في القطاع “الشركات الصناعية بمختلف صفاتها، حاملي المشاريع بما في ذلك الشركات الناشئة. والهيئات الفاعلة في سوق السلع الصناعية، المؤسسات المعنية بالدعم والتأطير في مجال الصناعة، ومراكز الدراسات أو البحوث الموجهة، وكذا الخبراء وحث المؤسسات الصناعية على الحوار فيما بينها ومع شركائها في القطاعات الأخرى للاستفادة من جميع أوجه التعاون الممكنة.

كما ترمي الندوة إلى تجنيد الكفاءات الوطنية المحلية والمغتربة (الجالية) من أجل الاستفادة من تجاربها. وإشراك جميع الفاعلين حول أهداف وخطة وزارة الصناعة وإقحامهم في تنفيذ مخطط العمل.

كما سيتم تنظيم جلسات علنية وفضاءات للنقاش في شكل ورشات تعتمد أربعة محاور عمل هي: دعم المؤسسات وترقية الانتاج الوطني والصادرات، وتحسين بيئة الاستثمار ووفرة العقار. بالإضافة إلى حوكمة المؤسسات العمومية الاقتصادية ودور الدولة كمساهم، والإدماج، التنويع وتطوير التنافسية.

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